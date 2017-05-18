Онлайн с Алексеем Шевченко – в 15.00

В 15.00 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети "ВКонтакте" начнется прямой эфир из Парижа с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Накануне четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Чехии, который начнется в 17.15, он ответит на вопросы читателей по игре команды Олега Знарка и по прогнозам на сегодняшнюю игру.

Матч сборных России и Чехии состоится в четверг, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия