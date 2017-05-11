Олег Знарок: "Звал Овечкина даже с травмой"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет помочь команде на чемпионате мира-2017 по состоянию здоровья. Сегодня "Кэпиталз" уступил "Питтсбургу" в решающем седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (0:2).Игроки "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были вызваны в национальную команду, а Овечкин - нет.

- У Овечкина проблемы с коленями и задней поверхностью бедра, - сказал Знарок. - Но я звал его даже с травмой. Кузнецов? Он может сыграть и на фланге. (Юрий ГОЛЫШАК, Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Дания