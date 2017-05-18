Олег Знарок: "Зря жаловались на Кельн. В Париже отвратительное качество льда"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 над Чехией (3:0) подчеркнул, что встреча получилась психологически сложной, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШВЕЧЕНКО. По словам наставника россиян, его команда не очень хорошо начала эту игру из-за отвратительного качества льда на арене в столице Франции.

– Игра была психологически сложной, – сказал Знарок. – Длинный переезд, отвратительное качество льда. Мы жаловались на Кельн, но зря. Из-за этого не очень хорошо начали, но потом преодолели себя.

Трансляция матча Россия – Чехия