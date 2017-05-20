Олег Знарок: "За что Кузнецов получил удаление?". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:40 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Олег Знарок: "За что Кузнецов получил удаление?"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Канадой (2:4) выразил сомнение правильностью решений арбитров, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Психология сыграла роль?

– Да какая психология ... На Кузнецове дают удаление, за что, вы видели? Какая атака там была, вы смотрите хоккей? У него вылетает конек, он падает, вратарь выходит за линию ворот и падает.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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