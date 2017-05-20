Олег Знарок - в прямом эфире

Главный тренер сборной России Олега Знарка после поражения в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (2:4) отвечает на вопросы журналистов. Прямой эфир – в нашей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.
inout
эстонский армеец, ну как, у него много достижений. Италию и Данию регулярно обыгрывает. На прессухах быдлит и журналистов прессует. Он же, по сути, один в стране в хоккее разбирается, все остальные так, массовка )))
19:41
inout
Многократный покоритель Италии, Германии и Словакии как обычно отсосал от нормальной североамериканской команды. От людей, профессионально развивающих хоккей в своей стране, от профессиональных тренеров, которые знают о тренерском деле намного больше хамоватого-недоучки, от игроков, у которых принцип - сначала игра, а потом деньги. А лузеры-коррупционеры пусть и дальше ноют о плохом судействе, о не таком льде и переездах в Париж и обратно. Сейчас хам-тренеришка опять говнеца журналистам по карманам раскидает, Третьяк споет, что хоккей развивается, и Мутко промурлычет, что бронза - это успех, и скоро уж мы что-то выиграем.
19:37
эстонский армеец
Гонора то столько откуда у знарка? Чем ему гордиться на уровне сборных?
19:32