Олег Знарок - в прямом эфире

Главный тренер сборной России Олега Знарка после поражения в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (2:4) отвечает на вопросы журналистов. Прямой эфир – в нашей официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.