Олег Знарок: "Уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд - это хороший результат"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команда добилась хорошего результата. По словам наставника, немного не повезло, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Сегодня вовремя взятый таймаут погасил пыл финнов. Не считаете, что точно также надо было сделать и вчера после второго гола канадцев?

– Тут считай или не считай, но если бы в той игре произошло тоже самое, вы бы такие же вопросы задавали.

– Бронзовые медали прошлого чемпионата мира и нынешнего для вас отличаются друг от друга?

– Не скажу, что это привычка какая-то. Но уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд - это хороший результат. Хотя мы стремились к большему. Немножко не повезло, но это спорт.