Олег Знарок: "Уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд - это хороший результат"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира отметил, что команда добилась хорошего результата. По словам наставника, немного не повезло, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Сегодня вовремя взятый таймаут погасил пыл финнов. Не считаете, что точно также надо было сделать и вчера после второго гола канадцев?
– Тут считай или не считай, но если бы в той игре произошло тоже самое, вы бы такие же вопросы задавали.
– Бронзовые медали прошлого чемпионата мира и нынешнего для вас отличаются друг от друга?
– Не скажу, что это привычка какая-то. Но уезжать с чемпионата мира с медалями четвертый год подряд - это хороший результат. Хотя мы стремились к большему. Немножко не повезло, но это спорт.
NF
Опять это "не повезло". Теперь уже "немножко". Ну правильно, бронзу еле выудил, можно и отбояриться...
20:56
Якут Хан
Нифигасе наглость!!!!))) Клоун)) ты че с похмелья болеешь тов. Тренерчик?! Ты кого тренеруешь? Финтиклюшек и макаронников?)))) Ну загнул..)) вы там все уже прая попутали)
20:54
mk511
Олимпиада 2018 1/4 финала Знарок:Немножко не повезло, но это спорт.
20:51