Олег Знарок: "Радулов? В сборной собраны бойцы, которые будут грызть лед"

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что звал в команду на чемпионат мира по хоккею-2017 нападающего "Монреаля" Александра Радулова. Специалист отметил, что не хочет обсуждать его решение.

– Не хотелось бы вдаваться в подробности по Радулову, хотя мы его звали, – сказал Знарок. – Здесь собраны бойцы, которые будут грызть лед и биться за медали. (Михаил ЗИСЛИС)

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В рамках группового турнира россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.