Олег Знарок: "Не удивлен поражением США, это мы сваляли дурака в прошлом матче". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:43 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Олег Знарок: "Не удивлен поражением США, это мы сваляли дурака в прошлом матче"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что поражение США в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Финляндией (0:2) не стало для него сюпризом. Также специалист отметил, что россияне начинают подготовку ко встрече с Канадой в полуфинале, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

 
Шевченко в Кельне.Кто сломал поезд сборной России?

– Удивлены поражением США от финнов?

– Нет. Просто мы сваляли дурака в прошлом матче. Не проиграй им, не было бы переезда. Спокойно играли бы в Кельне. Сейчас будем готовиться к Канаде.

– Как вам правила на вбрасываниях?

– Они мне нравятся. Надо давать играть на точке, а не как у нас в КХЛ. Правила должны быть общими, и это будет нормально.

– Вас разочаровала сегодняшняя посещаемость?

– Хотели, чтобы я билеты скупил? (Смеется).

– Приключений на обратном пути не опасаетесь?

– Мы перестраховались. Лучше бы уехали сегодня, чем завтра. Нормально бы добрались до ужина.

Трансляция матча Россия – Чехия //
Трансляция матча США - Финляндия

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

Как вовремя сваляли!

20:55

SportsMan

Всё верно, уезжать лучше было бы сегодня.

20:48