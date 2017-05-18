Олег Знарок: "Не удивлен поражением США, это мы сваляли дурака в прошлом матче"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что поражение США в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Финляндией (0:2) не стало для него сюпризом. Также специалист отметил, что россияне начинают подготовку ко встрече с Канадой в полуфинале, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Удивлены поражением США от финнов?

– Нет. Просто мы сваляли дурака в прошлом матче. Не проиграй им, не было бы переезда. Спокойно играли бы в Кельне. Сейчас будем готовиться к Канаде.

– Как вам правила на вбрасываниях?

– Они мне нравятся. Надо давать играть на точке, а не как у нас в КХЛ. Правила должны быть общими, и это будет нормально.

– Вас разочаровала сегодняшняя посещаемость?

– Хотели, чтобы я билеты скупил? (Смеется).

– Приключений на обратном пути не опасаетесь?

– Мы перестраховались. Лучше бы уехали сегодня, чем завтра. Нормально бы добрались до ужина.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Трансляция матча США - Финляндия