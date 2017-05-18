Олег Знарок: "Не удивлен поражением США, это мы сваляли дурака в прошлом матче"

Главный тренер сборной России Олег Знарок подчеркнул, что поражение США в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Финляндией (0:2) не стало для него сюпризом. Также специалист отметил, что россияне начинают подготовку ко встрече с Канадой в полуфинале, передает из Парижа спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.
– Удивлены поражением США от финнов?
– Нет. Просто мы сваляли дурака в прошлом матче. Не проиграй им, не было бы переезда. Спокойно играли бы в Кельне. Сейчас будем готовиться к Канаде.
– Как вам правила на вбрасываниях?
– Они мне нравятся. Надо давать играть на точке, а не как у нас в КХЛ. Правила должны быть общими, и это будет нормально.
– Вас разочаровала сегодняшняя посещаемость?
– Хотели, чтобы я билеты скупил? (Смеется).
– Приключений на обратном пути не опасаетесь?
– Мы перестраховались. Лучше бы уехали сегодня, чем завтра. Нормально бы добрались до ужина.
Трансляция матча Россия – Чехия //
Трансляция матча США - Финляндия
marksan
Как вовремя сваляли!
20:55
SportsMan
Всё верно, уезжать лучше было бы сегодня.
20:48