Олег Знарок не стал менять сочетания звеньев на тренировке сборной России

Сборная России проводит тренировку в Кельне в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017. Стоит отметить, что накануне россияне тренировались в таких же сочетаниях звеньев.

Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Шестеркин, Василевский, Сорокин.

Синие: Киселевич, Гавриков – Ничушкин, Телегин, Андронов, Плотников.

Красные: Проворов, Миронов – Гусев, Наместников, Кучеров.

Зеленые: Антипин, Белов – Панарин, Шипачев, Дадонов.

Белые: Науменков, Зуб – Любимов, Мозякин, Ткачев, Барабанов.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.