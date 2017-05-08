Олег Знарок: "Мозякина грубо встретили сзади, немца должны дисквалифицировать"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) заявил, что нападающий соперника Патрик Хагер должен быть дисквалифицирован за нарушение против капитана Россиян Сергея Мозякина, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

После атаки Хагера Мозякин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

– Было непросто, – сказал Знарок. – Игра была очень скоростной. Свою роль сыграло большинство. Что с Мозякиным, еще не знаем, его отвезли на обследование. Очень грубо его встретили сзади. Дисквалификацию должны дать. В этом матче перестроились. Панарин заменял Мозякина в большинстве.

– Почему стали пропускать в третьем периоде?

– Не думаю, что расслабились. Стали играть немного не в свою игру, по счету. Сказались ненужные штрафы, хотя при удалении в своей зоне было нарушение на Белове. Такие нюансы решают ход игры.

Трансляция матча Германия – Россия