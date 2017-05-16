Олег Знарок: "Кузнецовым доволен, но он мог сыграть лучше"

Главный тренер сборной России Олег Знарок признался, что берег силы команды в концовке матча группового турнира чемпионата мира-2017 с Латвией (5:0) перед завтрашней встречей с США. Также специалист отметил, что с американцами россияне сыграют в семь защитников, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Что-то получалось, что-то нет, в третьем периоде играли короткими сменами, так как самый важный матч завтра, – сказал Знарок. – Надо было восстановиться. С Америкой сыграем в семь защитников и 13 нападающих. Кузнецовым доволен, но он мог сыграть лучше.

Напомним, что матч с командой США состоится сегодня, 16 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.