Олег Знарок: "Кузнецов и Орлов сыграют с латвийцами"

Главный тренер сборной России Олег Знарок сообщил, что нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов и защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов сыграют против Латвии 15 мая. Хоккеисты в субботу прибыли в Кельн, где национальная команда проводит матчи чемпионата мира-2017.

- Антон Белов останется капитаном до конца турнира, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов будут играть с латвийцами, - приводит "Р-Спорт" слова Знарка. - В третьем периоде со Словакией мы пробовали Ткачева на краю, думаем такой вариант попробовать с Кузнецовым в центре этой тройки.