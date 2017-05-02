Чемпионат мира

19:38 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Олег Знарок: "Какая обкатка игроков к Олимпиаде? Мы будем стремиться выиграть ЧМ-2017 "

0
0
0
0

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что не собирается обкатывать команду перед Олимпийскими играми-2018 на чемпионате мира по хоккею-2017. Специалист отметил, что у российской сборной цель – одержать победу в турнире.

– У нас одна задача – золото, – сказал Знарок. – Какая обкатка игроков к Олимпиаде? Мы будем стремиться к одной цели – выиграть турнир. (Михаил ЗИСЛИС)

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В рамках группового турнира россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий