Олег Знарок: "Какая обкатка игроков к Олимпиаде? Мы будем стремиться выиграть ЧМ-2017 "

Главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что не собирается обкатывать команду перед Олимпийскими играми-2018 на чемпионате мира по хоккею-2017. Специалист отметил, что у российской сборной цель – одержать победу в турнире.

– У нас одна задача – золото, – сказал Знарок. – Какая обкатка игроков к Олимпиаде? Мы будем стремиться к одной цели – выиграть турнир. (Михаил ЗИСЛИС)

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В рамках группового турнира россияне сыграют против сборных США, Швеции, Дании, Германии, Словакии, Латвии и Италии.