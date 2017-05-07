Олег Знарок: "Из Италии никто не понравился, в СКА никого не позову"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2017 с Италией (10:1) лестно отозвался о ближайшем сопернике – команде Германии. В то же время специалист не смог никого похвалить из "Скуадры адзурры", передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Постарались настроить команду на Италию, избежали недонастроя, – сказал Знарок.

– Почему вышел Сорокин?

– Это не было спонтанным решением, собирались его выпустить, если счет бы позволял.

– Что скажите о ближайшем сопернике?

– Германия – очень хорошая команда, физически сильная.

– Как оцените охоту итальянцев за Плотниковым?

– Думаю, трудно кому-либо вообще за Сергеем охотиться.

– Из итальянцев кто-то понравился?

– Если вы думаете, что я кого-то из них возьму в СКА – нет.

Матч Германия - Россия состоится в понедельник, 8 мая. Начало игры - 17.15 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Трансляция матча Италия – Россия