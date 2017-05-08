Олег Знарок: "Говорил, что любое послабление в матче с Германией будет чревато"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) заявил, что доволен последними результатами своей команды. Наставник отметил, что ключом к успеху россиян является правильный настрой, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.
– Довольны результатами команды на турнире?
– Мы выиграли три матча и довольны.
– Радует, что не было тревоги за результат, кроме матча со шведами?
– Ну почему же? Все команды на чемпионате мира очень хорошие. После прошлой игры я говорил, что у немцев мобильная команда, ее нужно опасаться, и любое послабление будет чревато.
– Получается, мы настолько сильны?
– Мы настроились, и у нас хорошая команда.