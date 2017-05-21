Олег Знарок: "Белов даже встать не может"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команда потеряла концентрацию в концовке встречи. Также наставник рассказал о состоянии защитника Антона Белова, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– В третьем периоде было то же самое, что вчера, – сказал Знарок. – Немножко успокоили ребят. Кучеров забил этот гол, и все стало спокойнее.

– На турнире было несколько таких третьих периодов. Это какой-то симптом?

– Да нет. У нас очень много новичков, а это серьезный турнир. В дальнейшем они, пройдя через это, будут чувствовать себя намного лучше.

– Антон Белов – не новичок, но напривозил целый ворох ошибок.

– Давайте не будем сегодня... Мы выиграли, и разберемся кто чего привозил.

– Ошиблись, когда назначили его капитаном?

– А вы считаете, что ошибся? Вы же не присутствуете в нашей раздевалке, на собраниях, в гостинице.

– Он полностью соответствует?

– Да.

– Что с ним случилось в конце матча?

– У него задняя поверхность бедра. Он даже встать не может.

Трансляция матча Россия – Финляндия