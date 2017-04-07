Олег Браташ: "Большинство игроков олимпийской сборной России поедут на чемпионат мира"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ отметил, что большинство игроков, находящихся в его команде, поедут на предстоящий чемпионат мира.

– Как изменится состав звеньев, с приходом в команду новых игроков?

– Сегодня мы тренировались в определенном составе звеньев. По сравнению с последним сбором внесены определенные изменения. Но пока нельзя говорить о каких-то стабильных сочетаниях. Это преждевременно.

– Олег Знарок был на одном матче в Риге. Он делал какие-то замечания или не вмешивался в вашу работу?

– Олимпийская команда существует для подготовки к первой сборной. Любое общение идет в общем порядке. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира и большинство этих игроков, думаю, поедут на него. Во всяком случае на сборы. Они будут полностью готовы.

– Насколько оправдана идее национальной команды и получается ли выжать максимум из тех ребят, кто в нее приехал?

– Хоккеисты, проходящие через эту сборную, получают опыт. Они имеют мотивацию попасть в национальную команду. Польза здесь очевидна.

– Собираетесь смотреть финальную серию плей-офф?

– По возможности. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)