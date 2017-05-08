Один из защитников "Сент-Луиса" может поехать на ЧМ-2017 в сборную Канады

В сборную Канады на чемпионат мира по хоккею-2017 может отправиться один из защитников "Сент-Луиса", сообщает TSN. Место в заявке может заполнить Колтон Парэйко, Джей Боумистер или Алекс Пьетранджело.

Напомним, что "Сент-Луис" вылетел из Кубка Стэнли, проиграв во втором раунде "Нэшвиллу" со счетом 2-4 в серии. Канадцы на чемпионате мира одержали две победы в основное время с разницей шайб 11:3. Следующий матч они проведут против Белоруссии сегодня, в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи