Обследование не выявило сотрясения мозга у Мозякина

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал состояние капитана сборной России Сергея Мозякина. Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в сегодняшнем матче чемпионата мира по хоккею-2017 (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

– У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – После проведенного обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира.

Трансляция матча Германия – Россия