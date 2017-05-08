Чемпионат мира

23:09 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Обследование не выявило сотрясения мозга у Мозякина

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал состояние капитана сборной России Сергея Мозякина. Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в сегодняшнем матче чемпионата мира по хоккею-2017 (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

– У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга, – приводит ТАСС слова Ротенберга. – После проведенного обследования диагноз не подтвердился. После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира.

Трансляция матча Германия – Россия

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4239144

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Хорошая новость! Здоровья Сергею.

23:20