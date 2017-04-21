Чемпионат мира

15:56 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Об участии Ковальчука в ЧМ станет известно после медицинского теста

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Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что нападающий Илья Ковальчук должен пройти медицинский тест. По словам руководителя, говорить о пропуске игроком предстоящего чемпионата мира преждевременно. Также Медведев сообщил, что участие защитника Вячеслава Войнова и нападающего Павла Дацюка маловероятно. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

– Насколько все плохо с Ковальчуком? Он может пропустить чемпионат мира?

– Я такую оценку не давал. Сказал, что Илья поехал на медицинский тест. Выводы будем делать после прохождения теста.

– А что насчет Дацюка и Войнова? Есть у них еще шансы на ЧМ?

– Я думаю, что шансов практически нет. (Игорь ЕРОНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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novic

О господи. Зачем этого-то брать? Чтобы продолжал терять, привозить, обрезать?

16:35

serzhtikhonov83

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com

16:24

jackal666

да и не нужен он там!!!

16:08