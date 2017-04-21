Об участии Ковальчука в ЧМ станет известно после медицинского теста

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что нападающий Илья Ковальчук должен пройти медицинский тест. По словам руководителя, говорить о пропуске игроком предстоящего чемпионата мира преждевременно. Также Медведев сообщил, что участие защитника Вячеслава Войнова и нападающего Павла Дацюка маловероятно. Турнир пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

– Насколько все плохо с Ковальчуком? Он может пропустить чемпионат мира?

– Я такую оценку не давал. Сказал, что Илья поехал на медицинский тест. Выводы будем делать после прохождения теста.

– А что насчет Дацюка и Войнова? Есть у них еще шансы на ЧМ?

– Я думаю, что шансов практически нет. (Игорь ЕРОНКО)