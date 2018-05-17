О’Райлли снова победил Россию

Нападающий сборной Канады Райан О’Райлли, автор победного гола в овертайме в четвертьфинале, в третий раз встретился с Россией (5:4 ОТ) в рамках чемпионата мира.
Все три встречи закончились победами североамериканцев а форвард "Баффало" каждый раз отмечался набранными очками.
Матчи Райана О’Райлли против сборной России на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Результат
|
Очки
|
17.05.2015
|
Финал
|
6:1
|
1 (0+1)
|
20.05.2017
|
1/2 финала
|
4:2
|
2 (1+1)
|
17.05.2018
|
1/4 финала
|
5:4 ОТ
|
1 (1+0)
О’Райлли вышел на третье место среди канадцев по набранным очкам в матчах против сборной России на чемпионатах мира. Причем Яннику Перро он уступает только по количеству заброшенных шайб.
Лучшим бомбардиром противостояния остается Илья Ковальчук, принявший участие в шести результативных атаках. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры противостояния России и Канады на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Команда
|
Голы
|
Передачи
|
Очки
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Россия
|
3
|
3
|
6
|
Валерий КАРПОВ
|
Россия
|
4
|
1
|
5
|
Шейн ДОАН
|
Канада
|
2
|
3
|
5
|
Алексей ЯШИН
|
Россия
|
2
|
3
|
5
|
Евгений МАЛКИН
|
Россия
|
3
|
1
|
4
|
Янник ПЕРРО
|
Канада
|
3
|
1
|
4
|
Александр СЕМИН
|
Россия
|
3
|
1
|
4
|
Райан О’РАЙЛЛИ
|
Канада
|
2
|
2
|
4
|
Дмитрий ЮШКЕВИЧ
|
Россия
|
2
|
2
|
4
|
Стив ТОМАС
|
Канада
|
1
|
3
|
4
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