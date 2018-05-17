Чемпионат мира

22:47 | Хоккей — Чемпионат мира

О’Райлли снова победил Россию


Нападающий сборной Канады Райан О’Райлли, автор победного гола в овертайме в четвертьфинале, в третий раз встретился с Россией (5:4 ОТ) в рамках чемпионата мира.

Все три встречи закончились победами североамериканцев а форвард "Баффало" каждый раз отмечался набранными очками.

Матчи Райана О’Райлли против сборной России на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Результат

Очки

17.05.2015

Финал

6:1

1 (0+1)

20.05.2017

1/2 финала

4:2

2 (1+1)

17.05.2018

1/4 финала

5:4 ОТ

1 (1+0)

О’Райлли вышел на третье место среди канадцев по набранным очкам в матчах против сборной России на чемпионатах мира. Причем Яннику Перро он уступает только по количеству заброшенных шайб.

Лучшим бомбардиром противостояния остается Илья Ковальчук, принявший участие в шести результативных атаках. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры противостояния России и Канады на чемпионатах мира

Игрок

Команда

Голы

Передачи

Очки

Илья КОВАЛЬЧУК

Россия

3

3

6

Валерий КАРПОВ

Россия

4

1

5

Шейн ДОАН

Канада

2

3

5

Алексей ЯШИН

Россия

2

3

5

Евгений МАЛКИН

Россия

3

1

4

Янник ПЕРРО

Канада

3

1

4

Александр СЕМИН

Россия

3

1

4

Райан О’РАЙЛЛИ

Канада

2

2

4

Дмитрий ЮШКЕВИЧ

Россия

2

2

4

Стив ТОМАС

Канада

1

3

4

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