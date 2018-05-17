О’Райлли снова победил Россию

Нападающий сборной Канады Райан О’Райлли, автор победного гола в овертайме в четвертьфинале, в третий раз встретился с Россией (5:4 ОТ) в рамках чемпионата мира.

Все три встречи закончились победами североамериканцев а форвард "Баффало" каждый раз отмечался набранными очками.

Матчи Райана О’Райлли против сборной России на чемпионатах мира

Дата Стадия Результат Очки 17.05.2015 Финал 6:1 1 (0+1) 20.05.2017 1/2 финала 4:2 2 (1+1) 17.05.2018 1/4 финала 5:4 ОТ 1 (1+0)

О’Райлли вышел на третье место среди канадцев по набранным очкам в матчах против сборной России на чемпионатах мира. Причем Яннику Перро он уступает только по количеству заброшенных шайб.

Лучшим бомбардиром противостояния остается Илья Ковальчук, принявший участие в шести результативных атаках. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры противостояния России и Канады на чемпионатах мира

Игрок Команда Голы Передачи Очки Илья КОВАЛЬЧУК Россия 3 3 6 Валерий КАРПОВ Россия 4 1 5 Шейн ДОАН Канада 2 3 5 Алексей ЯШИН Россия 2 3 5 Евгений МАЛКИН Россия 3 1 4 Янник ПЕРРО Канада 3 1 4 Александр СЕМИН Россия 3 1 4 Райан О’РАЙЛЛИ Канада 2 2 4 Дмитрий ЮШКЕВИЧ Россия 2 2 4 Стив ТОМАС Канада 1 3 4

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