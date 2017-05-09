Норвегия победила Словению на ЧМ-2017

Сборная Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Словению со счетом 5:1. Норвежцы занимают второе место в группе В.

Чемпионат мира

Группа B

Словения – Норвегия – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: М. Улимб – 1 (Торесен, К.А. Улимб), 5:57 – 0:1. К.А. Улимб – 2 (Торесен, Нерстебе), 14:35 – 0:2. Форсберг – 1, 18:20 – 0:3. Райхенберг – 1 (бол., Холес, Хауген), 38:58 – 0:4. Саболич – 2 (Подлипник, Видмар), 39:45 – 1:4. Торесен – 3 (К.А. Улимб, Бонсаксен), 59:17 – 1:5.

Вратари: Пинтарич (Крошель, 20:00) – Хауген.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 16 (6+6+4) – 23 (11+6+6).

Судьи: Гофман, Ержабек.

9 мая. Париж. AccorHotels Arena.

Трансляция матча Словения – Норвегия