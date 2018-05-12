"Ноль голов Австрии - это п…". Форвард сборной Белоруссии – о вылете в низший дивизион

Форвард сборной Белоруссии Александр Павлович – о понижении в классе на хоккейном чемпионате мира.

- Катастрофа ли для сборной Беларуси вылет из элиты? В русском языке есть более подходящее слово. Можно тысячу раз говорить о важности игры, но главное то, что ты показываешь, когда выходишь на ледовую площадка. Сейчас трудно говорить о причинах этого провала, у нас в Беларуси много специалистов. Встряхнула ли смена тренера? Я сейчас не готов рассуждать об этом. Извиняюсь за такой позор перед всеми болельщиками. Если австрийцам ни одного гола не забивать, то это п…

Белорусская команда уступила австрийцам (0:4) и потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе сильнейших. (Игорь ЕРОНКО)

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