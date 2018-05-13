Нино Нидеррайтер: "Сказал Капризову, что жду его как можно скорее в "Миннесоте"

Нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер считает, что он и его партнеры показали хорошую игру в матче группового этапа чемпионата мира против команды России (3:4). При этом форвард считает, что швейцарцы давали слишком много шансов россиянам у своих ворот.

- Сильно разочарованы результатом?

- С одной стороны, в этой игре местами мы действовали очень здорово. В то же время сборная России – сильная команда. А мы слишком легко дарили ей хорошие возможности для взятия ворот. Так что главный вывод заключается в том, что сборная Швейцарии должна с умом проводить все 60 минут и не пропускать легкие шайбы.

- Вы сознательно пытались задирать и провоцировать Капризова, возможно, вашего будущего партнера по "Миннесоте"?

- Он - отличный игрок. Что было на льду – уже не важно. После матча я сказал ему, что жду его как можно скорее в "Миннесоте".

- Что помогло вам прибавить и провести хорошую концовку?

- Нам надо действовать в правильной манере, идти шаг за шагом к своей цели и оставаться единым целым. (Игорь ЕРОНКО)



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