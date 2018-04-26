Нико Хишир не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Форвард "Нью-Джерси" Нико Хишир не сможет принять участия на чемпионате мира в Дании в составе сборной Швейцарии из-за травмы, сообщает сотрудник пресс-службы НХЛ Том Гулитти. Отмечается, что 19-летний хоккеист почти весь сезон провел с хроническим повреждением левой руки.

Скорее всего, ему не потребуется операция, но на восстановление уйдет от двух до четырех недель. В регулярном чемпионате НХЛ Хишир провел 82 матча и набрал 52 (20+32) очка, в плей-офф он забросил одну шайбу в 5 играх.