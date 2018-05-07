Никита Зайцев: "Плохо начали второй период матча с Белоруссией"

Защитник сборной России Никита Зайцев подвел итоги разгромной победы над Белоруссией (6:0) на чемпионате мира в Дании. По его словам, российская команда с каждый встречей выглядит все более увереннее.

- Хорошая игра, дисциплинированно сыграли. Продолжаем готовиться к другим матчам, - приводит пресс-служба ФХР слова Зайцева. - Сегодня чувствовали себя увереннее, сделали больше правильных вещей. Плохо только начали второй период, этот момент еще надо обсудить. Нельзя давать таким командам, как Белоруссия шансы вернуться в игру.

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