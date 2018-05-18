Никита Сошников: "Уровень чемпионата мира ниже, чем НХЛ"

Форвард "Сент-Луиса" и сборной России Никита Сошников поделился впечатлениями о выступлении на чемпионате мира-2018, первом в его карьере. Россияне не смогли пробиться в полуфинал, уступив в 1/4 финала Канаде (4:5 ОТ).

– Ощущения – несколько нейтральные, – заявил Сошников. – Воробьев сказал, чтобы мы не расстраивалась, но все равно обидно проиграть Канаде в принципиальном матче.

– Болельщики вас встретили, как будто золото взяли.

– Не ожидал, что так ярко будут встречать нас. В Россиилучшие болельщики. Пусть их было и немного в Копенгагене, но чувствовалась яростная поддержка.

– Как вам первый опыт в сборной на чемпионате мира?

– Уровень, конечно, немного ниже чем в НХЛ, но с Канадой было тяжело. У нас был хороший шанс их обыграть, но не получилось.

– Будете вылавливать канадцев по одному в следующем сезоне?

– Попробую (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

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