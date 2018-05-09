Никита Сошников: "Пока у России не было достойных соперников"

Нападающий сборной России Никита Сошников, заявленный сегодня тренерским штабом для участия в чемпионате мира, рассказал о своих впечатлениях от турнира в Дании.
- Какие остались ощущения от сегодняшней церемонии возложения цветов у памятника советским солдатам?
- Это великая история нашей победы. Эмоции только положительные, очень трогательно.
- Вас наконец заявили сегодня.
- Тренеры говорили готовиться, работать. Решение принималось в последний момент - я мог только тренироваться.
- Не падали духом?
- Нет, а что падать? У меня боевой настрой.
- Обещали, что дадут сыграть?
- Ничего не обещали.
- А в каком звене вас ждать?
- Думаю, пока 13-м нападающим.
- Что можете сказать об игре сборной пока?
- Статистика все показывает. Пока не было достойных соперников нашего уровня хоккея. Но завтра будет интересный матч.
- Вас заявили перед сильными соперниками. Это проблема?
- Нет. Можно сказать, что сразу "под танки", но надо готовиться, это будут матчи "шайба в шайбу."
- С одноклубником из чешской сборной Дмитрием Яшкиным не переписывались.
- Нет, на чемпионате мира не общались. Но, честно, не видел ни одной игры у чехов. Только хайлайты - как они шведов провоцировали.
- Вы и сами горазды спровоцировать соперника, готовы дать отпор.
- Это короткий турнир, здесь лучше не удаляться. Если грамотно провоцировать, чтобы соперник получил штрафы - это одно. А самому нервничать и отвечать - совсем другое.
- В "Сент-Луисе" предлагают новый контракт?
- Мы общаемся, но пока не могу ничего сказать, ясность после чемпионата мира.
- Хотите остаться в НХЛ?
- Каждый игрок хочет играть в НХЛ, но надо понимать жизненные обстоятельства. Я буду принимать решение летом. (Игорь ЕРОНКО)