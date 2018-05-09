Чемпионат мира

16:25 | Хоккей — Чемпионат мира

Никита Сошников: "Пока у России не было достойных соперников"


Нападающий сборной России Никита Сошников, заявленный сегодня тренерским штабом для участия в чемпионате мира, рассказал о своих впечатлениях от турнира в Дании.

- Какие остались ощущения от сегодняшней церемонии возложения цветов у памятника советским солдатам?

- Это великая история нашей победы. Эмоции только положительные, очень трогательно.

- Вас наконец заявили сегодня.

- Тренеры говорили готовиться, работать. Решение принималось в последний момент - я мог только тренироваться.

- Не падали духом?

- Нет, а что падать? У меня боевой настрой. 

- Обещали, что дадут сыграть?

- Ничего не обещали.

- А в каком звене вас ждать?

- Думаю, пока 13-м нападающим.

- Что можете сказать об игре сборной пока?

- Статистика все показывает. Пока не было достойных соперников нашего уровня хоккея. Но завтра будет интересный матч.

- Вас заявили перед сильными соперниками. Это проблема?

- Нет. Можно сказать, что сразу "под танки", но надо готовиться, это будут матчи "шайба в шайбу."

- С одноклубником из чешской сборной Дмитрием Яшкиным не переписывались.

- Нет, на чемпионате мира не общались. Но, честно, не видел ни одной игры у чехов. Только хайлайты - как они шведов провоцировали.

- Вы и сами горазды спровоцировать соперника, готовы дать отпор.

- Это короткий турнир, здесь лучше не удаляться. Если грамотно провоцировать, чтобы соперник получил штрафы - это одно. А самому нервничать и отвечать - совсем другое.

- В "Сент-Луисе" предлагают новый контракт?

- Мы общаемся, но пока не могу ничего сказать, ясность после чемпионата мира.

- Хотите остаться в НХЛ? 

- Каждый игрок хочет играть в НХЛ, но надо понимать жизненные обстоятельства. Я буду принимать решение летом. (Игорь ЕРОНКО)

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