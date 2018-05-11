Никита Сошников: "Нужно играть хладнокровнее"

Форвард сборной России Никита Сошников, дебютировавший на чемпионате мира в матче против Чехии (3:4 ОТ) поделился впечатлениями от игры.

– Как ваш первый матч?

– Для меня – неплохо. Хорошо влился с первых смен, создал несколько острых моментов. Дальше игра была ровная вязкая, тяжело было что-то создать в третьем периоде.

– Почему тогда обе команды подсели?

– Просто никто не хотел пропустить и закончить игру без очков.

– Какие дополнительные функции у вас есть?

– Просто выходить, в свою игру играешь и создаешь моменты, если можешь. В каждое звено добавляешь скорости.

– Вы быстро появились на льду, хотя 13-м нападающим заявили.

– Да, в середине первого периода тренер крикнул: "Сош, готовься". В следующей смене я уже выпрыгнул на лед.

– Что не получилось, чтобы дожать чехов?

– Сыграли здорово, и последний гол пропустили – тяжело было что-то с ним сделать. Сменились неудачно, но все ошибаются. Надо было реализовывать свои моменты. Были пустые ворота и добивания – хладнокровнее нужно играть в таких случаях, потому что впереди нас ждут мастеровые команды.

– Прибавилось оптимизма после встречи с сильным соперником?

– Конечно. Вперед забегать не стоит. Надо работать каждый день, и все будет хорошо.

– Яшкину врезали?

– Он с судьями много разговаривал сегодня. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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