Никита Кучеров: "Всегда приятно выходить на лед с Панариным и Кузнецовым"

Нападающий сборной России Никита Кучеров после победы в матче за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) поблагодарил партнеров за игру, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Первые два периода провели довольно нормально, но потом дали соперникам забить три гола, – сказал Кучеров. – Немножко нервничали, но на скамейки все оставались спокойными. Играли нормально, была уверенность, Вася (Андрей Василевский. – Прим. "СЭ") хорошо стоял. Не так много удалений было.

– Приятно играть с Панариным и Кузнецовым?

– Всегда очень приятно выходишь с такими великолепными партнерами. Мы знаем, как хорошо играет Панара в "Чикаго" и Кузя в "Вашингтоне". Мне оставалось открываться под них, и я знал, что мне дадут пас.

Трансляция матча Россия - Финляндия