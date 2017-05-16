Никита Кучеров: "С каждой игрой на ЧМ чувствую себя лучше"

Форвард сборной России по хоккею Никита Кучеров подчеркнул, что уже чувствует себя лучше и увереннее при игре на больших площадках. В понедельник подопечные Олега Знарка со счетом 5:0 разгромили команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира, Кучеров отметился заброшенной шайбой.

– Стараюсь играть в правильный хоккей, с каждой игрой чувствую себя лучше, – приводит ТАСС слова Кучерова. – Первые матчи чувствовалась разница в площадках, но мы здесь, чтобы играть, а не оправдываться. Старались играть в атакующий хоккей и не забывать о защите.

В звене с Панариным играть также комфортно, как и с Гусевым, они оба талантливые хоккеисты – могут и бросить, и отдать. Панарин профессионал, где-то пропустил тренировку, но все равно выглядит хорошо.

Каждый матч тяжело проходит, у нас есть время отдохнуть и подготовиться к игре с командой США. Они играют в интересный хоккей, эту встречу будет приятно будет смотреть болельщикам, а нам – в ней участвовать. Хочется занять первое место в группе, первоначальная задача – выигрывать каждый матч.

Трансляция матча Россия – Латвия