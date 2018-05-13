Никита Гусев: "В первом и втором периодах игра давалась легко, затем стало сложнее"

Нападающий сборной России Никита Гусев признался, что в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарией (4:3) почувствовал усталость. Отметим, что хоккеист не выходил на лед полтора месяца.
- Насколько тяжело вам пришлось после столь долгого перерыва?
- Первый и второй периоды я провел хорошо. Мне было достаточно легко. В третьем стало немного тяжелее.
- Сразу нашли взаимопонимание с партнерами по олимпийской тройке?
- Да, у нас сразу появились моменты. Надо их было только в начале реализовывать, тогда игра проще бы сложилась.
- Матч с такой динамичной командой, как Швейцария, это хороший способ для вас быстрее обрести тонус?
- Да, чем раньше я сыграю, тем лучше будет в дальнейшем.
- Почему со швейцарцами возникли такие сложности, особенно во второй половине матча?
- Они хорошо накатывались, жестко играли. Не получалось в их зоне все время создавать моменты. (Игорь ЕРОНКО)
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