Никита Гусев: "Тяжело выиграть, если ты забиваешь всего один гол"

Нападающий сборной России Никита Гусев после матча группового турнира чемпионата мира против Швеции (1:3) отметил, что команда показала неплохую игру. Россияне заняли второе место в группе А и сыграют в четвертьфинале с Канадой.

- Два матча с серьезными соперниками - и два поражения. Это для нас проблема?

- Не думаю. Сегодня была неплохая игра. У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. В конце, конечно, мы пропустили. Но матч получился хорошим по содержанию.

- У вас была пара отличных моментов. Почему не получилось их завершить?

- В каких-то эпизодах сам не исполнил, и пару раз шайба на ребро вставала. Надо, конечно, реализовывать свои моменты.

- Все говорят, что против шведов надо играть жестко. Но сегодня они сами начали играть жестко. Вы были к этому готовы?

- Порой шведы играли без правил, поэтому в начале матча у нас было много большинства. Надо было просто забить.

- Чему научил нас групповой этап? Что у нас активе?

- Хорошо, что заняли второе место в группе. А так надо завершать свои моменты, потому что даже с сильными командами они присутствуют. Тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол.

- Дальше будет культовое противостояние Россия – Канада. Что думаете о сопернике?

- Посмотрим, игра покажет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Швеция//

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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