Никита Гусев: "Надо отдохнуть и готовиться к игре со Швецией"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Словакией в матче чемпионата мира (4:0) отметил, что команда сбавила после неплохого начала. Также он добавил, что нужно готовиться к встрече со шведами.
– Мой гол? Да ничего особенного: Павел Дацюк принял шайбу, увидел, где я нахожусь – я это сразу заметил, он здорово отдал мне передачу, и я просто бросил в касание, - цитирует пресс-служба ФХР Гусева.
– Что скажете о сегодняшнем матче?
– Неплохо начали, потом немного сбавили, но в итоге все равно довели игру до победы.
– Комфортно чувствуете себя в уже родном "олимпийском" звене?
– Да, конечно. В принципе, знаю, что ребята делают, они – знают мои действия. По этой причина игра складывается проще.
– Завтра матч со сборной Швеции – у вас не так много времени восстановиться.
– Надо отдохнуть и готовиться к игре – ничего нового.