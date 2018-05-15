Никита Гусев: "Надо отдохнуть и готовиться к игре со Швецией"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы над Словакией в матче чемпионата мира​ (4:0) отметил, что команда сбавила после неплохого начала. Также он добавил, что нужно готовиться к встрече со шведами.



– Мой гол? Да ничего особенного: Павел Дацюк принял шайбу, увидел, где я нахожусь – я это сразу заметил, он здорово отдал мне передачу, и я просто бросил в касание, - цитирует пресс-служба ФХР Гусева.

– Что скажете о сегодняшнем матче?

– Неплохо начали, потом немного сбавили, но в итоге все равно довели игру до победы.

– Комфортно чувствуете себя в уже родном "олимпийском" звене?

– Да, конечно. В принципе, знаю, что ребята делают, они – знают мои действия. По этой причина игра складывается проще.

– Завтра матч со сборной Швеции – у вас не так много времени восстановиться.

– Надо отдохнуть и готовиться к игре – ничего нового.

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