Никита Гусев: "Американцы не удивили практически ничем"

Нападающий сборной России Никита Гусев после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США (3:5) высоко оценил класс соперника. Форвард отметил, что на результате сказалось большое количество удалений, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Сказались удаления и много времени провели в меньшинстве, – заявил Гусев. – Надо было больше создавать моментов, чтобы выиграть.

– Как вам соперник? Удивил?

– Практически ничем. У американцев быстрая команда, они почти всю игру нас прессинговали.

– Дублем довольны?

– Не особо, потому что команда проиграла и сам не лучший матч провел.

"СЭ" вел текстовую трансляцию встречи