Никита Гусев: "10:1 с Италией? Обычная игра"

Нападающий сборной России Никита Гусев после победы во втором матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Италией (10:1) заявил, что у россиян не было проблем с настроем. Форвард посетовал, что не смог отличиться заброшенной шайбой, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО и Юрий ГОЛЫШАК.

– Мы наигрываем связи, – сказал Гусев. – Все больше понимаем, кто где находится. Пытаемся все сделать как можно лучше.

– Давно не играли с настолько слабым соперником? Трудно было настроиться?

– Не было трудно настроиться. Надо было выходить и улучшать свою игру. Чтобы в следующих матчах было проще.

– Были какие-то сложные моменты?

– Да, не мог забить всю игру. Так и не забил. Ничего плохого, впрочем, не случилось. Играл как всегда играю. Если есть возможность – всегда отдаю передачу.

– Вас ставят с Кучеровым и Наместниковым на основании того, что вы вместе в детстве играли. Но они-то уехали за океан. Есть сложности с этим?

– Да нет сложностей. Кучерова я всегда понимал и понимаю. С Наместниковым – так, но с каждой игрой все лучше и лучше становится.

– В мае ИИХФ будет обсуждать сокращение элитного дивизиона чемпионата мира до 14 команд.

– Это не ко мне вопрос.

– Но вам понравилось с итальянцами играть?

– Обычная игра.

Следующий соперник россиян – сборная Германии. Встреча Германия – Россия пройдет в понедельник, 8 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Трансляция матча Италия – Россия