Чемпионат мира

20:53 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Ничушкин заявлен за сборную России на ЧМ-2017

0
0
0
0
5

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.

Россияне после четырех матчей группового турнира мирового первенства возглавляют группу А. На этой стадии команде осталось провести три матча - со Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex505

...у меня одного впечатление что Ничушкин тяжеловат?.....авансы выданные в Сочи- 2014 кончились....я за Капризова тоже. Хотя больше интересует что с Мозякиным и куда поставят Кузнецова?

21:11

shpakЪ

это ошибка

21:07

rad19

думаю что самый неудачный вариант.....но всё в руках Ничушкина , опровергнуть всех, в том числе и меня , своей игрой....только удачи!

21:04

ustin007

Капризов лучше Ничушкина!

21:00

maischew2013

лучше бы Капризова заявили. Ну или Береглазова.

20:58