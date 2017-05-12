Ничушкин заявлен за сборную России на ЧМ-2017

Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной.
Россияне после четырех матчей группового турнира мирового первенства возглавляют группу А. На этой стадии команде осталось провести три матча - со Словакией (13 мая), Латвией (15 мая) и США (16 мая).
alex505
...у меня одного впечатление что Ничушкин тяжеловат?.....авансы выданные в Сочи- 2014 кончились....я за Капризова тоже. Хотя больше интересует что с Мозякиным и куда поставят Кузнецова?
21:11
shpakЪ
это ошибка
21:07
rad19
думаю что самый неудачный вариант.....но всё в руках Ничушкина , опровергнуть всех, в том числе и меня , своей игрой....только удачи!
21:04
ustin007
Капризов лучше Ничушкина!
21:00
maischew2013
лучше бы Капризова заявили. Ну или Береглазова.
20:58