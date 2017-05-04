Ничушкин, Любимов и Науменков - вне начальной заявки сборной России на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал начальную заявку национальной команды на предстоящий чемпионат мира по хоккею-2017, сообщается на официальном сайте турнира. В нее вошли 22 игрока.

В заявку не попали нападающие Валерий Ничушкин, Роман Любимов и защитник Михаил Науменков. Ранее стало известно, что в заявку также не попали форварды Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и защитник Алексей Береглазов.

Начальная заявка сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

Защитники: Виктор Антипин ("Металлург" Мг), Антон Белов, Артем Зуб (оба – СКА), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов ("Динамо" Москва), Иван Проворов ("Филадельфия");

Нападающие: Никита Гусев, Евгений Дадонов, Вадим Шипачев, Сергей Плотников, Александр Барабанов (все – СКА), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – "Тампа-Бэй"), Артемий Панарин ("Чикаго"), Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс").

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.