Ни одного игрока сборной Швейцарии не попало в символическую сборную ЧМ-2018

Стала известна символическая сборная чемпионата мира-2018. В нее вошли сразу четыре игрока победителя турнира - сборной Швеции. Примечательно, что из финалиста ЧМ - сборной Швейцарии - в виртуальную команду не попало ни одного хоккеиста.

Андерс Нильссон (Швеция); Адам Ларссон (Швеция) - Оливер Экман-Ларссон (Швеция), Рикард Ракелль (Швеция) - Патрик Кейн (США) - Себастьян Ахо (Финляндия).

Швеция в финале обыграла Швейцарию в серии буллитов - 3:2.

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире

Трансляция матча Швеция - Швейцария