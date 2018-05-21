Чемпионат мира

00:37 | Хоккей — Чемпионат мира

Ни одного игрока сборной Швейцарии не попало в символическую сборную ЧМ-2018

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Стала известна символическая сборная чемпионата мира-2018. В нее вошли сразу четыре игрока победителя турнира - сборной Швеции. Примечательно, что из финалиста ЧМ - сборной Швейцарии - в виртуальную команду не попало ни одного хоккеиста.

Андерс Нильссон (Швеция); Адам Ларссон (Швеция) - Оливер Экман-Ларссон (Швеция), Рикард Ракелль (Швеция) - Патрик Кейн (США) - Себастьян Ахо (Финляндия).

Швеция в финале обыграла Швейцарию в серии буллитов - 3:2.

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире
Трансляция матча Швеция - Швейцария

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donjenaro

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