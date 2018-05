Нестрашил из-за травмы завершил выступление на чемпионате мира

🗣 | Andrej Nestrašil se bohužel už do dalšího pokračování #mshokej nezapojí, zranění ramena ze zápasu s Běloruskem mu nedovolí pokračovat 😞 Nesty, díky za vše a dej se co nejdřív do pořádku! 💪 #IIHFWorlds pic.twitter.com/gFL0U7I5YD