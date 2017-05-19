Натан Маккиннон: "Вряд ли буду уделять большое внимание Миронову"

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира-2017 против России отметил, что не будет обращать внимания на защитника Андрея Миронова, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Этим летом хоккеист продолжит карьеру в клубе Маккиннона "Колорадо".

– Андрей Миронов, ваш будущий партнер по "Колорадо", может завтра сыграть.

– Я пока не видел, как он играет, к сожалению, но буду рад его видеть завтра. Все-таки мы теперь одноклубники. И я слышал о нем много хорошего. Говорят, он классный игрок.

– Попробуете его проверить? Финтами, например.

– Попробую проверить всех (смеется). Вряд ли я буду уделять ему большое внимание, но обязательно замечу.

Матч Россия - Канада состоится 20 мая, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.