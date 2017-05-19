Натан Маккиннон: "В финале ЧМ-2015 не оставили России шансов, но к нынешней встрече это не относится"

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон дал понять, что в преддверии полуфинала чемпионата мира-2017 против России не стоит вспоминать о предыдущих встречах команд, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Россия и Канада встретились в финале ЧМ-2015, канадцы победили 6:1.

- Вы принимали участие в ЧМ-2015, когда в финале обыграли Россию. Воспоминания живы?

- Помню, конечно. Мы же выиграли 6:1. И доминировали, не оставив ни шанса команде, где были Овечкин и Малкин. Это круто. Но тот финал к нынешней встрече имеет мало отношения. Команды-то совсем разные, совсем другие игроки.

- После поражения от Швейцарии команда стала расслабленной вне льда. Это влияние тренера или просто уверенность в себе?

- Конечно, уверенности мы поднабрались. У нас многое получается. Да и та игра – у нас было в два раза больше бросков и моментов. Просто где-то не повезло. Наша система работает, почему бы не быть в себе уверенными?

- Вы много играли против россиян на самых разных уровнях, наверняка смотрели какие-то знаковые матчи. Что вам больше всего запомнилось?

- Ой, да много всего было в наших играх, играх, которые я смотрел по телевизору, будучи ребенком. У России всегда классная команда, которая станет для нас серьезнейшим испытанием. Но мы к нему готовы. И много раз обыгрывали русских.

Матч Россия - Канада состоится 20 мая, начало - в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.