Нападающий шведов Линдхольм сможет сыграть против США

Тренер сборной Швеции Петер Попович сообщил, что нападающий команды Элиас Линдхольм готов сыграть против команды США в рамках матча группового этапа чемпионата мира.

– Линдхольм готов играть сегодня против американцев, – приводит "Р-Спорт" слова Поповича.

В понедельник сборная Швеции сыграет с командой США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Кельне и Париже. Линдхольм получил травму в матче против немцев (7:2), в результате чего швед не смог продолжить игру. Матч Швеция – США пройдет в 21.15 по московскому времени, "СЭ" будет вести трансляцию этого поединка.