Наместников вернулся на лед после травмы в матче с Чехией. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Наместников вернулся на лед после травмы в матче с Чехией

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Нападающий сборной России Владислав Наместников вернулся на лед в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии. Форвард получил травму в первом периоде, во время игры в меньшинстве ему в ногу попала шайба после броска соперника.

Наместников, стоя на коленях, попытался доиграть эпизод. Хоккеист не смог самостоятельно подняться и покинул лед с посторонней помощью. Врачи увели форварда в раздевалку.

На этом турнире он набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах.

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Россия – Чехия: онлайн

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