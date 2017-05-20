Наместников - в состав сборной России на матч с Канадой. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Наместников - в состав сборной России на матч с Канадой

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Стал известен состав сборной России на матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады. На лед выйдет нападающий Владислав Наместников. Полностью состав команды Олега Знарка выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Валерий Ничушкин;

Виктор Антипин - Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов – Никита Кучеров;

Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов, Владислав Наместников.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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