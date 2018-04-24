Наместников, скорее всего, не поедет на чемпионат мира со сборной России

Дэн Мильштейн, агент нападающего "Рейнджерс" Владислава Наместникова, сообщил, что игрок остался в расположении клуба залечивать травму. На его восстановление уйдет 2-3 недели. Скорее всего, он не сможет помочь сборной России на чемпионате мира.

- Врачи два дня назад сказали, что до восстановления надо где-то две-три недели, - приводит ТАСС слова Мильштейна. - К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего он не едет.

То, что у него нет контракта на следующий сезон - не самое главное, у нас есть страховки. Он очень хотел приехать в сборную, и мы нашли страховую компанию, которая застраховала бы его будущий контракт. Здесь игрок скорее всего не сыграет только из-за травмы.

Напомним, турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России будет играть в Копенгагене.