Чемпионат мира

20:02 | Хоккей — Чемпионат мира

Наместников, скорее всего, не поедет на чемпионат мира со сборной России

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Дэн Мильштейн, агент нападающего "Рейнджерс" Владислава Наместникова, сообщил, что игрок остался в расположении клуба залечивать травму. На его восстановление уйдет 2-3 недели. Скорее всего, он не сможет помочь сборной России на чемпионате мира.

- Врачи два дня назад сказали, что до восстановления надо где-то две-три недели, - приводит ТАСС слова Мильштейна. - К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего он не едет.

То, что у него нет контракта на следующий сезон - не самое главное, у нас есть страховки. Он очень хотел приехать в сборную, и мы нашли страховую компанию, которая застраховала бы его будущий контракт. Здесь игрок скорее всего не сыграет только из-за травмы.

Напомним, турнир пройдет с 4 по 20 мая. Сборная России будет играть в Копенгагене.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5154982

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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V0VaN

нуну это просто игра агента. намес сейчас не нужен сб.россии в будущем - возможно... но без стамески и куча он нуль в этом году(( а так удачи ему конечно

20:39

maks55555

Прямо у одного за другим травмы выявляются в этом году))

20:34

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