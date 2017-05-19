Наместников пропустил тренировку сборной перед матчем с Канадой. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:09 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Наместников пропустил тренировку сборной перед матчем с Канадой

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Нападающий Владислав Наместников пропустил тренировку сборной России перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2017 с Канадой. Во встрече с Чехией (3:0) форвард получил повреждение, заблокировав бросок.

Отметим, что Артемий Панарин, Евгений Кузнецов и Никита Кучеров вышли в одном звене.

 
Одноклубники Алекс КИЛЛОРН (слева) и Никита КУЧЕРОВ уже завтра сыграют друг против друга.Канада - Россия: кто сильнее?

На тренировку россияне вышли в следующих сочетаниях:

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Синие: Богдан Киселевич - Владислав Гавриков. Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин.

Красные: Иван Проворов - Андрей Миронов. Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Никита Кучеров.

Зеленые: Виктор Антипин - Антон Белов. Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов.

Белые: Дмитрий Орлов - Артем Зуб. Сергей Плотников - Владимир Ткачев - Александр Барабанов.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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