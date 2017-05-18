Наместников получил травму в матче с Чехией

Нападающий сборной России Владислав Наместников получил травму в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Чехии. Российская команда играла в меньшинстве, и бросок игрока чешской команды пришелся в ногу россиянина.

Наместников, стоя на коленях, попытался доиграть эпизод. Хоккеист не смог самостоятельно подняться и покинул лед с посторонней помощью. Врачи увели форварда в раздевалку.

На этом турнире он набрал 5 (3+2) очков в 7 матчах.

Трансляция матча Россия – Чехия //

Видеотрансляция матча Россия - Чехия //

Россия – Чехия: онлайн