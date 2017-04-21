Наместников не сыграет в матче со Швейцарией

Нападающий "Тампа-Бэй" и олимпийской сборной России Владислав Наместников не сыграет в первом из двух матчей Евровызова с командой Швейцарии. Место в воротах в предстоящей встрече займет вратарь ЦСКА Илья Сорокин. Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов пропустил утреннюю тренировку из-за повреждения.

Напомним, первая игра Евровызова между Россией и Швейцарией состоится сегодня, вторая - 23 апреля. Напомним, команда продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая.

Матч Швейцария - Россия пройдет сегодня, 21 апреля, начало - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.