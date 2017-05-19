На время чемпионата мира-2021 билет на матч будет являться визой в Белоруссию

Заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров сообщил, что в стране будет введен безвизовый режим на время чемпионата мира. Билет на матч будет действовать как виза, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

Сегодня в Кельне на конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) было объявлено, что 85-й чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии (Рига) и Белоруссии (Минск). Напомним, что, кроме Риги и Минска, на проведение мирового первенства претендовал финский Тампере.